Le gouvernement sud-africain a déclaré jeudi qu'il allait enquêter sur la manière dont 17 de ses citoyens ont été amenés à rejoindre les mercenaires dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine après avoir demandé de l'aide pour échapper au conflit dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que ces Sud-Africains âgés de 20 à 39 ans avaient été incités à rejoindre les forces mercenaires "sous prétexte de contrats de travail lucratifs" et avaient lancé des appels à l'aide après s'être retrouvés piégés en Ukraine.

Le porte-parole de M. Ramaphosa a déclaré qu'il n'était pas encore clair dans quel camp ces hommes combattaient, mais la Russie a été accusée de recruter des hommes d'autres pays pour combattre dans la guerre sous prétexte de leur offrir des emplois. Elle a également été accusée d'avoir trompé des femmes d'Afrique du Sud et d'autres régions d'Afrique pour les faire travailler dans des usines de drones russes grâce à des campagnes sur les réseaux sociaux leur promettant des emplois dans des domaines tels que la restauration et l'hôtellerie.

"Le président Ramaphosa et le gouvernement sud-africain condamnent fermement l'exploitation de jeunes personnes vulnérables par des individus travaillant avec des entités militaires étrangères", a déclaré le bureau de Ramaphosa dans un communiqué. Il a ajouté que le gouvernement sud-africain travaillait par la voie diplomatique pour rapatrier les 17 hommes.

L'Inde et le Népal ont déclaré que certains de leurs citoyens avaient été recrutés pour combattre pour la Russie en Ukraine sous la promesse d'un emploi, tandis que l'Ukraine a affirmé que la Russie utilisait des mercenaires provenant de pays africains et d'ailleurs dans la guerre.

Une enquête menée l'année dernière par l'Associated Press a révélé comment des centaines de femmes africaines ont été trompées et amenées à travailler dans une usine de drones située dans la zone économique spéciale d'Alabuga, au Tatarstan, à environ 1 000 kilomètres à l'est de Moscou, alors que la Russie était confrontée à une pénurie urgente de main-d'œuvre en temps de guerre.

En août, le gouvernement sud-africain a mis en garde les jeunes femmes contre les fausses annonces diffusées par des influenceurs sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud, qui promettent des emplois et des possibilités d'études en Russie.