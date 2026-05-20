RDC : l'opposition unie contre une réforme de la Constitution

Les principaux partis d'opposition de la République démocratique du Congo ont lancé une coalition pour s'opposer à une éventuelle révision de la Constitution.

Les membres de cette récente union accusent le gouvernement actuel de vouloir rester au pouvoir après que le président Tshisekedi a ouvert, le 6 mai dernier, la porte à un éventuel troisième mandat à l'issue d'un référendum constitutionnel.

« La dérive autoritaire engagée par le régime de M. Félix Tshisekedi, à travers son initiative de modification de la Constitution, constitue un acte de rébellion contre la République et une déclaration de guerre au peuple congolais. » a déclaré Nicolas Lenga, responsable du parti Envol et figure de l'opposition en RDC.

La plateforme est baptisée C64, C pour coalition et 64 en référence à l’article de la Constitution qui encadre le droit à la résistance citoyenne. Lancée le 19 mai au centre de Kinshasa, elle regroupe Lamuka avec Martin Fayulu, l’Union des gauches de Jean-Marc Kabund, Ensemble de Moïse Katumbi, Envol de Delly Sessanga, le LGD de Matata Ponyo ainsi que plus de 50 mouvements citoyens qui mèneront des actions populaires.

« Lançons un appel solennel au sens du devoir de tous les Congolais, conformément à l'article 64 de notre Constitution, qui stipule : « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui s'empare du pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » », a indiqué Nicolas Lenga, responsable du parti Envol et figure de l'opposition en RDC.

Au pouvoir depuis 2019, Félix Tshisekedi arrivera au terme de son deuxième mandat de cinq ans en 2028. La Constitution congolaise limite le nombre de mandats présidentiels à deux.