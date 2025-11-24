Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : Duduzile Zuma suspectée d’avoir recruté pour la Russie

La fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, Duduzile Zuma à Johannesburg, en Afrique du Sud, le samedi 25 juin 2022.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

Afrique du Sud

En Afrique du Sud, une enquête officielle vise Duduzile Zuma, l’une des filles de l’ex-président Jacob Zuma, accusée d’avoir recruté une vingtaine de jeunes Sud-Africains et Botswanais sous de fausses promesses pour les envoyer en Russie.

Les familles, sans nouvelles depuis des mois, dénoncent un piège orchestré sous couvert de formation professionnelle.

Ces recrues, âgées de vingt à trente-neuf ans et confrontées au chômage, avaient été attirées par la perspective d’une formation de garde du corps, assortie d’un emploi stable à leur retour.

Au lieu de cela ces hommes ont été remis à un groupe de mercenaires russes pour combattre dans la guerre ukrainienne sans le savoir et sans leur consentement», détaille la police.

Des échanges WhatsApp consultés par Bloomberg confirment que Duduzile Zuma aurait assuré qu’ils ne seraient pas envoyés sur le front. L’un des jeunes a dit se sentir « vendu » et redouter pour sa vie.

Le gouvernement sud-africain a confirmé qu’une enquête avait été ouverte et rappelé l’interdiction formelle pour ses citoyens de rejoindre des armées étrangères. L’affaire a été transmise aux Hawks, l’unité spécialisée dans les crimes contre l’État, pour investigation.

Confrontés au chômage et aux difficultés économiques, de nombreux jeunes Africains sont victimes de réseaux de recrutement qui les exposent, parfois malgré eux, à des conflits internationaux.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.