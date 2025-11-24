Afrique du Sud : Duduzile Zuma suspectée d’avoir recruté pour la Russie

En Afrique du Sud, une enquête officielle vise Duduzile Zuma, l’une des filles de l’ex-président Jacob Zuma, accusée d’avoir recruté une vingtaine de jeunes Sud-Africains et Botswanais sous de fausses promesses pour les envoyer en Russie.

Les familles, sans nouvelles depuis des mois, dénoncent un piège orchestré sous couvert de formation professionnelle.

Ces recrues, âgées de vingt à trente-neuf ans et confrontées au chômage, avaient été attirées par la perspective d’une formation de garde du corps, assortie d’un emploi stable à leur retour.

Au lieu de cela ces hommes ont été remis à un groupe de mercenaires russes pour combattre dans la guerre ukrainienne sans le savoir et sans leur consentement», détaille la police.

Des échanges WhatsApp consultés par Bloomberg confirment que Duduzile Zuma aurait assuré qu’ils ne seraient pas envoyés sur le front. L’un des jeunes a dit se sentir « vendu » et redouter pour sa vie.

Le gouvernement sud-africain a confirmé qu’une enquête avait été ouverte et rappelé l’interdiction formelle pour ses citoyens de rejoindre des armées étrangères. L’affaire a été transmise aux Hawks, l’unité spécialisée dans les crimes contre l’État, pour investigation.

Confrontés au chômage et aux difficultés économiques, de nombreux jeunes Africains sont victimes de réseaux de recrutement qui les exposent, parfois malgré eux, à des conflits internationaux.