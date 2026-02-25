Guerre en Ukraine: à Kiyv, le Ghana demande la libération de ses ressortissants

Le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, lors d'une rare visite en Ukraine mercredi, a exhorté le président Volodymyr Zelensky à libérer deux prisonniers de guerre ghanéens capturés alors qu'ils combattaient pour la Russie.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a attiré des mercenaires et des combattants étrangers des deux côtés du conflit, notamment de plusieurs pays africains.

L'Ukraine a déclaré mercredi que plus de 1 780 citoyens de 36 pays africains, dont le Ghana, avaient été identifiés dans les rangs russes et que certains d'entre eux avaient été capturés.

"Nous sommes assez optimistes quant au succès de cette visite et pensons que lors de mes discussions ultérieures avec le président Zelensky, celui-ci fera preuve de magnanimité et de compassion et, pour des raisons humanitaires, nous libérera ces deux Ghanéens", a déclaré le ministre ghanéen lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien à laquelle ont assisté des journalistes de l'AFP.

"Ils sont victimes de manipulation, de désinformation et de mésinformation de la part de réseaux criminels de trafic", a-t-il déclaré à propos des citoyens ghanéens attirés pour combattre aux côtés de la Russie.

Il a remercié l'Ukraine d'avoir veillé au respect du droit international dans le traitement des détenus.

"Nous avons reçu des informations selon lesquelles ils sont en bonne santé", a-t-il déclaré.

"Ils n'ont pas été torturés. Ils n'ont subi aucun traitement inhumain depuis leur capture."

Un conflit qui s'enlise

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a déclaré que les deux parties avaient discuté "franchement" du retour des prisonniers au Ghana.

Il a également exhorté Accra à renforcer les mesures visant à empêcher le recrutement de citoyens africains par la Russie.

