Quand le plastique devient plus rentable que le poisson dans le fleuve Congo

Le puissant fleuve Congo nourrit des millions de personnes tout au long de son cours à travers la vaste République démocratique du Congo, mais les pêcheurs près de la capitale trouvent désormais plus de plastique que de poissons dans leurs filets.

Certains ont même complètement abandonné la pêche, car il est plus rentable de vendre les déchets plastiques qu’ils repêchent dans le fleuve, le deuxième cours d’eau le plus puissant au monde après l’Amazone. Selon les chiffres du gouvernement, environ 60 000 tonnes de poissons sont pêchées chaque année dans le Congo, qui s’écoule sur plus de 4 300 kilomètres (2 700 miles) d’est en ouest à travers cet immense pays d’Afrique centrale. Mais ces dernières années, les pêcheurs des environs de Kinshasa ont constaté que leurs prises diminuaient.

Depuis l’aube, lui et une vingtaine de collègues pagayent le long des berges dans leurs canoës en bois usés par les intempéries. La prise est maigre : de petits poissons, beaucoup de bouteilles en plastique et trop de couches usagées. « Nous finirons par disparaître », déclare Willy Ngepa, qui pêche depuis plus de 40 ans en RDC, l’un des pays les plus pauvres du monde.

Des niveaux de pollution alarmants

Kinshasa, une ville surpeuplée de plus de 17 millions d’habitants, produit au moins 10 tonnes de déchets plastiques chaque jour, selon les experts en environnement. Les bouteilles en plastique vides s’entassent sur les bordures de ses rues criblées de nids-de-poule. Les déchets se retrouvent dans les cours d’eau qui sillonnent la capitale et, de là, finissent dans le fleuve Congo où ils nuisent à la faune et polluent l’eau. Selon une étude réalisée en 2023 par l’Université de Kinshasa, les déchets plastiques exposés au soleil se décomposent en micro plastiques, qui sont ensuite ingérés par les poissons, affectant leur croissance et leur reproduction et entraînant parfois leur mort.

Les micro plastiques finissent par s’accumuler dans la chaîne alimentaire, nuisant aux humains et aux autres créatures qui consomment ces poissons. Les déchets peuvent également obstruer la végétation aquatique où les poissons se nourrissent et se reproduisent, et contaminer l’eau dont ils dépendent.

En 2017, la RDC a adopté une loi interdisant la fabrication et l’importation de sacs et de bouteilles en plastique, mais cette réglementation reste largement ignorée. La collecte des déchets est pratiquement inexistante à Kinshasa, en raison d’un manque chronique de financement des autorités locales. Les décharges sauvages abondent, en particulier le long des cours d’eau.

Survie

À quelques kilomètres de Kinshasa, la pêche artisanale assure encore la subsistance de plus de 600 familles sur la petite île fluviale de Kimpoko. L'argent est rare, et la vie. Les pêcheurs, qui vivent dans des maisons rudimentaires en bois sur pilotis, affirment ne plus gagner que 10 à 20 dollars par semaine grâce à leurs prises, contre 100 dollars il y a dix ans. Charles Moluwa Nzeni Masela, 71 ans, a passé toute sa vie sur le fleuve. Pagaie à la main, il ramasse désormais les déchets qui s’accumulent dans les roseaux le long des berges marécageuses pour les vendre à des entreprises de recyclage. Un kilogramme de déchets rapporte environ 40 cents (1 000 francs congolais), ce qui est plus rentable que la vente de poisson. « C’est dommage d’en être arrivés là, mais nous n’avons pas le choix. C’est un moyen de survivre », a-t-il déclaré.

À certains endroits, les déchets accumulés ont formé de véritables îlots de plastique. Certains pêcheurs ont déclaré ramasser jusqu’à 50 kilos de déchets par semaine. Résignés à leur sort, ils espèrent que ce travail permettra à leurs enfants d’aller à l’école et d’apprendre un meilleur métier. D’autres s’accrochent à l’espoir que la pêche sur le Congo survivra à la pollution. Ils veulent que les autorités les aident à acheter des pirogues à moteur afin de pouvoir pêcher en toute sécurité plus loin au large, là où il y a encore du poisson.