En images : nouvel échange de 410 prisonniers entre Ukraine et Russie

Parmi les prisonniers ukrainiens libérés figuraient des soldats, des sergents et des officiers capturés lors des combats à Marioupol, dans la région de Donetsk, près de Kharkiv et sur d’autres secteurs du front depuis le début de l’invasion russe en 2022. Kyiv a également indiqué que certains avaient servi autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl et dans les environs de la capitale ukrainienne. Une vidéo publiée par la présidence ukrainienne montrait plusieurs soldats en larmes à leur retour, serrant leurs compagnons d’armes dans leurs bras et appelant leurs proches après avoir regagné le territoire contrôlé par l’Ukraine. De son côté, la Russie a indiqué que les militaires russes libérés par l’Ukraine avaient été transférés en Biélorussie afin d’y recevoir une assistance médicale et psychologique avant leur rapatriement en Russie. Cet échange intervient alors que des tensions locales et des accrochages sporadiques persistent dans l’est et le sud de l’Ukraine, malgré l'entrée en vigueur théorique du plan de cessez-le-feu négocié sous l'égide de la communauté internationale à la fin de l'année 2025. Les échanges de prisonniers de guerre demeurent l’un des rares canaux de coopération indirecte maintenus entre l'Ukraine et la Russie.