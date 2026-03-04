Guerre en Iran : la France déploie un porte-avions en Méditerranée

La France envoie son porte-avions amiral en Méditerranée en réponse à l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, a annoncé mardi le président Emmanuel Macron.

« J'ai ordonné au porte-avions Charles de Gaulle, à ses moyens aériens et à son escorte de frégates de mettre le cap sur la Méditerranée », a-t-il déclaré dans un discours télévisé, au lendemain de son avertissement sur le risque d'une extension du conflit au-delà des frontières européennes.

Le porte-avions Charles de Gaulle a été retiré d'une mission dans l'Atlantique Nord pour se diriger vers l'est de la Méditerranée. Il a fait escale dans le port suédois de Malmö la semaine dernière.

M. Macron a également annoncé l'envoi d'unités de défense aérienne supplémentaires à Chypre, au lendemain de l'attaque par des drones iraniens de la base aérienne britannique (RAF) d'Akrotiri, sur l'île méditerranéenne.

« En plus des moyens déjà en place, des avions Rafale, des systèmes de défense aérienne et des avions radar ont été déployés ces dernières heures » dans la région, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la frégate Languedoc et les « moyens de défense aérienne supplémentaires » arriveraient au large de Chypre mardi, alors que le conflit s'étend après les attaques lancées samedi par les États-Unis et Israël contre l'Iran. La Grande-Bretagne a également positionné un navire de guerre au large de Chypre.

« Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires, menées en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons approuver », a déclaré le président français.

Mais « la République islamique d'Iran porte la responsabilité principale de cette situation », a-t-il ajouté, citant le programme nucléaire « dangereux » de l'Iran, son soutien à des mandataires régionaux et ses ordres de tirer sur « son propre peuple » lors des manifestations de janvier.

L'Iran a réagi en prenant pour cible les États du Golfe, Israël et les installations américaines à travers le Moyen-Orient, ainsi qu'en menaçant le trafic maritime dans la région.

- « Légitime défense » - Le Charles De Gaulle devrait mettre 10 jours pour atteindre la Méditerranée orientale. À partir de là, les 20 avions de combat Rafale à bord, ainsi que deux avions radar Hawkeye, contribueront à sécuriser l'espace aérien.

« Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est effectivement fermé. Environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitent par ce détroit », a déclaré M. Macron. « Le canal de Suez et la mer Rouge sont également sous pression et menacés. »

« Nous avons pris l'initiative de former une coalition afin de mettre en commun les ressources nécessaires, y compris militaires, pour que le trafic puisse être rétabli et sécurisé dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale », a-t-il ajouté.

M. Macron a déclaré que les forces françaises avaient abattu des drones « en légitime défense » au début du conflit.

« Nous avons réagi immédiatement et abattu des drones en légitime défense dès les premières heures du conflit afin de défendre l'espace aérien de nos alliés, qui savent qu'ils peuvent compter sur nous », a déclaré M. Macron, faisant référence aux accords de défense conclus avec le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis.

Le Languedoc a utilisé ses missiles Aster pour abattre des drones tirés depuis le Yémen par les rebelles houthis, alliés de l'Iran, qui visaient des navires dans la mer Rouge en décembre 2023.

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait déclaré que la France avait déployé des avions de combat Rafale au-dessus des Émirats arabes unis afin de protéger ses bases navales et aériennes.

Outre ses 700 soldats servant dans la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), la France dispose de 900 militaires dans des bases aériennes, navales et terrestres aux Émirats arabes unis, ainsi que de Rafale, de chars Leclerc et d'artillerie César.

Ses avions Rafale sont stationnés à la base d'Al-Dhafra, près d'Abou Dhabi. « Ces Rafale et leurs pilotes sont mobilisés pour assurer la sécurité de nos installations », a déclaré M. Barrot à BFMTV en réponse à une question sur l'action française menée ce week-end pour neutraliser les drones iraniens.

M. Barrot a déclaré qu'un hangar d'une base française aux Émirats arabes unis avait été « touché par un drone » dimanche. Dans son discours, M. Macron a déclaré que deux bases françaises avaient subi « des frappes limitées causant des dégâts matériels » depuis le début du conflit.