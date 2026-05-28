Le buffle « Donald Trump », épargné pour l’Aïd, envoyé au zoo de Dacca

Devenu une véritable attraction au Bangladesh, le buffle albinos de 700 kilos surnommé « Trump » a rejoint le zoo de Dacca le 28 mai. Sa robe pâle et sa touffe de poils blonds, qui lui ont valu son surnom, ont suscité un vif intérêt bien au-delà des frontières du pays. Les responsables du zoo soulignent que les buffles albinos sont exceptionnels et que leur préservation revêt un intérêt particulier pour la conservation de l'espèce. Selon le Bangladesh National Zoo, l’animal sera désormais suivi dans le cadre d’un programme visant à préserver des caractéristiques génétiques rares. Le conservateur, le Dr Md Atiqur Rahman, a précisé que le personnel surveillerait de près sa santé, son régime alimentaire et son potentiel reproducteur. Initialement destiné à être sacrifié pour l’Aïd al-Adha, le buffle a été épargné après être devenu une véritable vedette sur les réseaux sociaux. Face à l'engouement suscité par cet animal rare, les autorités ont remboursé son acheteur et ordonné son transfert vers un zoo national, une décision qui a attiré l'attention dans tout le Bangladesh et mis en lumière les efforts de conservation consacrés à la préservation des espèces et des races rares.