Guinée équatoriale : difficile vie des migrants expulsés des États-Unis

En Guinée équatoriale, depuis la fin de l’année dernière, l’hôtel Bamy, a été transformé en centre de détention pour les demandeurs d’asile, expulsés des États-Unis.

Le pays de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ayant conclu un accord migratoire de 7,5 millions de dollars avec l’administration Trump.

Trente-deux migrants ont été accueillis ici depuis novembre 2025. Des hommes et des femmes originaires d’Angola, d’Érythrée, d’Éthiopie et de Mauritanie.

Ils n’ont subi aucune violence physique, mais ils ressentent une intense pression psychologique, sachant qu’ils risquent d’être renvoyés vers leurs pays d’origine.

Des experts en droits affirment que infortunés courent un risque élevé de persécution s’ils rentrent chez eux. Alors que 25 d’entre eux ont été contraints de rentrer au bercail.

La Guinée équatoriale est dirigée d’une main de fer par Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 84 ans, au pouvoir depuis 47 ans.

Outre la Guinée équatoriale, plusieurs pays africains ont acceptés les migrants expulsés par les États-Unis dont la RDC, le Cameroun, l’Ouganda et le Ghana notamment.

Objectif, gagner la faveur des États-Unis dans le cadre de négociations sur le commerce, les migrations ou l’aide.