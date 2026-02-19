Kenya : une école spécialisée pour les élèves dyslexiques

Malgré l'accès croissant à l'enseignement public au Kenya, les élèves ayant des difficultés d'apprentissage sont souvent laissés pour compte. Rare Gem est l'une des rares écoles du pays à utiliser des méthodes d'enseignement adaptées aux enfants dyslexiques et ayant d'autres difficultés d'apprentissage.

Au lieu de rester debout et de donner des cours magistraux, les enseignants de la Rare Gem Talent School utilisent des leçons pratiques axées sur la vue, l'ouïe et les sensations, conçues pour un type d'apprenants unique : les élèves dyslexiques. En classe, tout est enseigné étape par étape à l'aide d'une multitude d'accessoires pour aider les jeunes à comprendre, qu'il s'agisse de chiffres ou de lettres. Il n'y a pas de cours magistraux à la Rare Gem Talent School, les leçons sont très structurées et les enseignants utilisent la vue et l'ouïe pour faciliter l'apprentissage.

Le personnel affirme que malgré l'accès croissant à l'éducation publique au Kenya, les élèves ayant des troubles d'apprentissage sont souvent laissés pour compte. L'enseignante Dorothy Kioko explique : « Pour enseigner la lecture, nous utilisons généralement la littératie structurée, qui est une méthode d'enseignement systématique. Vous enseignez étape par étape jusqu'à ce que l'élève comprenne ce que vous enseignez. Il ne s'agit pas d'une méthode magistrale où l'enseignant se tient debout devant la classe et commence à expliquer. Ici, nous pratiquons généralement un apprentissage individualisé. »

Elle ajoute que parfois, les parents ne comprennent tout simplement pas les difficultés rencontrées par leurs enfants et les poussent à suivre le rythme scolaire des autres enfants qui ne sont pas dyslexiques. « La plupart des parents ne comprennent pas que leurs enfants ont besoin de beaucoup de soutien. Ils peuvent donc avoir des attentes élevées envers eux, ce qui peut leur mettre la pression. C'est donc le premier défi à relever. L'autre défi est que certains élèves dyslexiques peuvent atteindre un stade où il leur est très difficile de progresser en lecture. En tant qu'enseignant, vous devez donc trouver de nombreuses autres méthodes pour les aider à apprendre », explique Mme Kioko. La dyslexie touche environ 10 % des élèves et constitue un obstacle à l'alphabétisation.

L'absence d'aménagements adaptés risque de laisser de côté une grande partie de la population jeune en pleine expansion au Kenya et sur tout le continent. « S'ils sont identifiés tôt et qu'une intervention est mise en place rapidement, ils améliorent leurs compétences, apprennent à identifier leurs talents et parviennent à terminer leur scolarité », explique Phyllis Munyi, fondatrice de Rare Gem.

« Cependant, s'ils ne sont pas identifiés tôt, ce sont eux qui souffrent le plus, car ils sont victimes d'insultes, comparés aux autres, ce qui nuit considérablement à leur estime de soi et les pousse parfois à abandonner l'école. » Elle ajoute : « Le plus grand obstacle à l'aide apportée aux enfants dyslexiques est le manque de sensibilisation des enseignants et des parents. »

Munyi a fondé l'école après que son fils ait été confronté à des difficultés d'apprentissage liées à la dyslexie qui n'ont pas été prises en charge. Geoffrey Karani, professeur d'art et ancien élève de l'école, explique que la dyslexie est très stigmatisée.

Selon Dennis Omari, éducateur spécialisé, les enfants dyslexiques ont souvent du mal à distinguer certaines lettres, comme le « b » et le « p », ou même le chiffre « 9 ». Il ajoute que les parents doivent également être attentifs aux problèmes liés à la reproduction exacte des sons. Rare Gem aborde ces problèmes à l'aide d'une approche multisensorielle, en utilisant des couleurs, des motifs ou des objets tactiles pour faciliter la lecture.