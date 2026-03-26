Un robot humanoïde rejoint Melania Trump au sommet sur l'éducation à la Maison-Blanche

Organisé dans le cadre de l’initiative Fostering the Future Together de Melania Trump, l’événement a réuni des épouses et époux de chefs d’État, des diplomates et des dirigeants de grandes entreprises technologiques, et a mis à l’honneur Figure 03, un robot humanoïde conçu aux États‑Unis. S’adressant à des représentants de plus de quarante pays, elle a estimé que les gouvernements devaient nouer des partenariats, soutenir l’apprentissage numérique et préparer les jeunes à un monde en mutation rapide. Parmi les participants figuraient Olena Zelenska, Brigitte Macron et Sara Netanyahu. Les discussions se sont concentrées sur quatre thèmes : l’intelligence artificielle dans l’éducation, les outils de technologie éducative, les compétences numériques et la sécurité en ligne. La coalition avait été lancée pour la première fois en marge de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2025, avec pour objectif affiché d’aider les enfants à « s’épanouir à l’ère numérique ». Melania Trump a mis à profit la réunion de mercredi pour inciter les participants à organiser des rencontres régionales, soutenir la recherche et appuyer des politiques capables de transformer l’initiative en programmes concrets.