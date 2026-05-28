Kenya : un incendie dans un internat pour filles fait une dizaine de morts

Au Kenya, un incendie s’est déclaré, dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'Utumishi Girls Academy, un internat pour jeunes filles situé dans le comté de Nakuru.

Selon le premier bilan, une dizaine de personnes sont mortes et plus de 70 autres ont été hospitalisées. Pour l’heure, ni l’identité des victimes, ni le nombre de blessés n’a été communiqué.

"Nous vous tiendrons informés et vous présenterons les mesures que nous prenons, tout en vous décrivant précisément la situation. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le constater, nous avons bouclé tous les accès et nos agents sont à l'intérieur en train d'inspecter les lieux. Nous serons alors en mesure de vous fournir des informations précises et vérifiées", a déclaré Masoud Munyi, haut responsable de la police de la région de la Vallée du Rift.

Il a ajouté que 50 agents passaient au peigne fin les environs de l'établissement à la recherche d'élèves qui auraient pu s'enfuir lorsque le feu s'est déclaré.

Les incendies dans les établissements au Kenya sont tristement fréquents. Plus de 60 cas d'incendies criminels dans des lycées publics ont été enregistrés rien qu'en 2018.

Dans la plupart des cas, le feu est déclenché par des élèves afin de protester contre une discipline trop stricte et des conditions de vie jugées médiocres.