Bénin : la première école de surf du pays ouvre la voie sur le littoral

Sur les côtes béninoises, longtemps éloignées de l’univers des sports de glisse, une initiative pionnière change progressivement les mentalités. À l’origine de cette dynamique, Samuel Vox, créateur de l'École Surf Cotonou, première structure dédiée à l’apprentissage du surf dans le pays.

Convaincu du potentiel de l’océan comme espace de découverte, de liberté et de développement personnel, Samuel Vox a décidé de transformer sa passion pour le surf en un projet structurant.

Son ambition : offrir aux jeunes Béninois et aux voyageurs une opportunité de découvrir ce sport, tout en valorisant le littoral du pays. L’initiative vise ainsi à promouvoir et à développer le surf au Bénin, en l’ancrant dans une dynamique locale durable.

Une pédagogie adaptée aux réalités locales

Les débuts n’ont pas été sans difficultés. L’un des principaux défis résidait dans l’absence d’une véritable culture du surf au Bénin. Peu connu du grand public, ce sport nécessitait un important travail de sensibilisation. À cela se sont ajoutées des contraintes matérielles : l’accès à des planches adaptées, la mise en place d’équipements et la sécurisation des zones de pratique ont représenté des enjeux majeurs.

Pour répondre aux spécificités du contexte béninois, l’École Surf Cotonou a développé une approche pédagogique sur mesure. Les cours tiennent compte des conditions des vagues de Cotonou et sont conçus pour être progressifs, accessibles et sécurisés. L’enseignement dépasse la simple technique : il intègre des valeurs de partage, de respect de l’environnement et de valorisation de l’identité locale.

Un impact social et touristique réel

L’école a rapidement généré des retombées positives. Sur le plan social, elle a permis à de nombreux jeunes de se former, certains devenant à leur tour moniteurs, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives professionnelles.

Sur le plan touristique, elle attire des visiteurs en quête d’expériences authentiques, contribuant à renforcer l’attractivité de la région. Elle participe également à forger un sentiment de fierté et d’appartenance au sein de la communauté.

Aujourd’hui, le surf au Bénin reste en pleine construction, mais les progrès sont visibles. L’intérêt des jeunes grandit, les initiatives locales se multiplient et le potentiel du littoral gagne en reconnaissance.

Pour l’avenir, Samuel Vox ambitionne de développer des partenariats internationaux, de renforcer la formation des encadrants et d’organiser des événements d’envergure.

Son objectif : positionner le Bénin comme une destination émergente du surf en Afrique de l’Ouest, et faire de ce sport un levier durable de tourisme, d’éducation et de cohésion sociale.