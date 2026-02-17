RDC : la Commissaire européenne en visite dans la région des Grands Lacs

La Commissaire européenne chargée de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, Hadja Lahbib, a débuté sa tournée cette semaine dans la région des Grands Lacs africains. La première étape de son déplacement l’a conduite à Kinshasa, avant des visites prévues au Burundi et au Rwanda.

Focus sur la situation humanitaire en RDC

La tournée intervient dans un contexte tendu dans l’est de la République démocratique du Congo, où la prise de Goma par le groupe armé AFC/M23 il y a un an a fortement réduit l’accès humanitaire. Hadja Lahbib a rappelé récemment l’urgence de garantir un accès humanitaire complet et sans restriction pour venir en aide aux populations affectées.

« Je compte rencontrer toutes les parties au conflit », a déclaré la Commissaire à l’agence Belga. Elle souhaite ainsi obtenir l’ouverture de couloirs sécurisés pour venir en aide à des centaines de milliers de personnes vivant dans des zones sous contrôle de groupes armés.

Étapes suivantes : Burundi et Rwanda

Après Kinshasa, Hadja Lahbib se rendra mercredi et jeudi au Burundi, avec une visite prévue au camp de réfugiés de Busuma. Ce camp accueille des Congolais, principalement originaires du Sud-Kivu, dans des conditions très difficiles, marquées par un manque d’eau, de nourriture et d’abris adéquats.

La tournée se conclura vendredi au Rwanda, à Kigali, où la Commissaire européenne poursuivra ses discussions sur la coopération humanitaire et les mécanismes de soutien aux populations vulnérables de la région.