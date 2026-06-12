Afrique du Sud : l'héritage du soulèvement de Soweto continuent de planer

Un demi-siècle après un soulèvement qui a contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, il ne reste plus grand-chose dans les rues de Soweto pour rappeler le sang qui y a été versé. Au moins 176 personnes ont été tuées lorsque la police a ouvert le feu sur des écoliers noirs qui manifestaient contre l'introduction par le gouvernement de l'apartheid de l'afrikaans comme langue d'enseignement dans les écoles noires.

« La lutte de 1976 était une... Dans son ensemble, c'était un combat contre l'apartheid, mais nous savions qu'il y avait un pilier de ce système d'apartheid auquel nous devions nous attaquer, et c'était l'éducation. », a expliqué Seth Mazibuko, leader étudiant du soulèvement de Soweto en 1976.

L'un des symboles les plus marquants du soulèvement de Soweto est Hector Pieterson, âgé de 13 ans, dont le corps sans vie a été photographié alors qu'il était porté par un autre élève quelques instants après avoir été abattu par la police.

Cette image, prise par le photographe sud-africain Sam Nzima, a choqué le monde entier et est devenue un symbole de la brutalité de l'apartheid.

« ...La police était là, au coin de la rue, à ce coin-là, et nous sommes sortis, nous les parents, et je n'en croyais pas mes yeux. Et dans toute cette agitation, ce petit garçon, Hector Pieterson, est arrivé de ce côté-là et je leur ai dit : « N’allez pas de ce côté-là, ces policiers tirent, n’allez pas de ce côté-là. » Et mes paroles n’avaient pas encore fini de retentir qu’ils ont tiré sur le petit garçon, et il est tombé ici, juste ici. Il n’est pas mort là-bas, il est tombé ici……. », a raconté Mme Sixolo, habitante de Soweto, témoin du massacre perpétré par la police de l'apartheid lors du soulèvement de 1976.

Selon Seth Mazibuko, ancien leader étudiant et survivant, les traces effacées du soulèvement dans les rues de Soweto sont plus qu'une simple lacune de l'entretien urbain : elles symbolisent une nation qui ne parvient pas à honorer l'héritage de Soweto ni à offrir l'avenir pour lequel ses enfants sont morts.

« ... le nouvel esprit et le mouvement qui émergent aujourd’hui sont ceux qui disent que nous allons nous battre. Et nous disons à beaucoup de ces jeunes : nous ne voulons plus de balles, nous ne voulons plus de sang, ce que nous voulons maintenant, c’est le scrutin. [...]Je dis toujours aux jeunes : les gars, on l’a fait pour vous, vous savez, avec notre sang. S’il vous plaît, faites-le pour nous, avec votre sueur et avec votre bulletin de vote. », a ajoutéSeth Mazibuko.

Après la fin de l’apartheid en 1994, le nouveau gouvernement démocratique a déclaré le 16 juin « Journée nationale de la jeunesse », un jour férié destiné à honorer le soulèvement.