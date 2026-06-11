Ouganda : l'épidémie d'Ebola recule selon les autorités sanitaires

Les signaux sont au vert en Ouganda Après des semaines d'inquiétude, l'épidémie d'Ebola semble reculer, à en croire le président Yoweri Museveni.

Dans son adresse à la nation mercredi, consacrée à l'évaluation de la crise sanitaire, le président ougandais s'est réjoui de l'absence de nouveaux cas tout en appelant la population à rester vigilante.

Cela fait maintenant cinq jours qu’aucun nouveau cas n’a été signalé. Il semble que l’épidémie d’Ebola commence à s’essouffler. C’est pourquoi, je vous en prie, nous avons encore beaucoup à faire. Soyons extrêmement sérieux. Nous ne pouvons plus nous permettre de prendre cette situation à la légère. Écoutez bien et agissez. Ce virus est facile à contenir. Nous l’avons déjà maîtrisé par le passé, et nous pouvons le faire à nouveau, a-t-il dit.

Rappelons que Kampala avait déclaré une épidémie le 15 mai, dans la foulée de la République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé ougandais a depuis confirmé 19 cas, dont 14 liés à la RDC, ainsi que deux décès.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui était en visite en Ouganda lundi, a salué la réponse sanitaire face à cette épidémie importée depuis la RDC. Il a également plaidé pour la réouverture de la frontière entre les deux pays.