Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : le bilan de l’éboulement minier à Rubaya s’alourdit à plus de 200 morts

RDC : le bilan de l’éboulement minier à Rubaya s’alourdit à plus de 200 morts
Un mineur travaille à la carrière de coltan D4 Gakombe à Rubaya, en RDC , le 9 mai 2025.   -  
Copyright © africanews
Moses Sawasawa - Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

République démocratique du Congo

Un éboulement d’une ampleur exceptionnelle s’est produit mardi après-midi sur le site minier de Rubaya, situé à environ 70 kilomètres à l’ouest de Goma, dans la province du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon un communiqué publié mercredi par le gouvernement congolais, le bilan provisoire s’élève à plus de 200 morts, dont environ 70 enfants, ainsi que de nombreux blessés transférés vers les structures sanitaires de Goma.

Cette cité minière, étendue sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, se trouve sous le contrôle du groupe antigouvernemental M23 depuis avril 2024, alors que les autorités congolaises y sont absentes depuis cette date. La RDC, pays riche en ressources naturelles, fournit entre 15 % et 30 % de la production mondiale de coltan, un minerai stratégique pour l’industrie électronique, dont elle concentrerait près de 60 % des réserves mondiales.

Les informations relatives à ce drame n’ont pu être vérifiées de manière indépendante, l’accès à cette région reculée étant limité pour les organisations humanitaires et les structures de santé, et les télécommunications y étant régulièrement interrompues.

Le M23, soutenu par Kigali et l’armée rwandaise, s’est emparé depuis fin 2021 de vastes territoires dans l’est de la RDC, déjà fragilisée par trois décennies de conflits.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.