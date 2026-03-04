RDC : le bilan de l’éboulement minier à Rubaya s’alourdit à plus de 200 morts

Un éboulement d’une ampleur exceptionnelle s’est produit mardi après-midi sur le site minier de Rubaya, situé à environ 70 kilomètres à l’ouest de Goma, dans la province du Nord-Kivu, à l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon un communiqué publié mercredi par le gouvernement congolais, le bilan provisoire s’élève à plus de 200 morts, dont environ 70 enfants, ainsi que de nombreux blessés transférés vers les structures sanitaires de Goma.

Cette cité minière, étendue sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, se trouve sous le contrôle du groupe antigouvernemental M23 depuis avril 2024, alors que les autorités congolaises y sont absentes depuis cette date. La RDC, pays riche en ressources naturelles, fournit entre 15 % et 30 % de la production mondiale de coltan, un minerai stratégique pour l’industrie électronique, dont elle concentrerait près de 60 % des réserves mondiales.

Les informations relatives à ce drame n’ont pu être vérifiées de manière indépendante, l’accès à cette région reculée étant limité pour les organisations humanitaires et les structures de santé, et les télécommunications y étant régulièrement interrompues.

Le M23, soutenu par Kigali et l’armée rwandaise, s’est emparé depuis fin 2021 de vastes territoires dans l’est de la RDC, déjà fragilisée par trois décennies de conflits.