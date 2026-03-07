Bienvenue sur Africanews

RDC : l’armée découvre un arsenal de milice en Ituri

L’ancien chef de guerre Thomas Lubanga, condamné par la Cour pénale internationale et revenu dans la région il y a environ un an.   -  
By Africanews

République démocratique du Congo

Dans l’est de la République démocratique du Congo, l’armée affirme avoir découvert une importante cache d’armes dans la province de l’Ituri.

Selon le porte-parole des opérations militaires, des dizaines de caisses de munitions, des fusils d’assaut de type AK-47 et des grenades ont été retrouvés enterrés dans un site minier à Noro, dans le territoire de Djugu.

D’après l’armée congolaise, cet arsenal appartiendrait à la Convention pour la révolution populaire, une milice liée à l’ancien chef de guerre Thomas Lubanga, condamné par la Cour pénale internationale et revenu dans la région il y a environ un an.

Les autorités militaires affirment que ces armes auraient été abandonnées après plusieurs opérations menées contre le groupe armé ces derniers mois. La milice aurait également été affaiblie par des défections internes, notamment la démission de plusieurs cadres du mouvement.

Mais selon certains chercheurs, le groupe reste actif dans certaines zones du territoire de Djugu et conserve une capacité de recrutement.

Des affrontements entre les forces armées congolaises et des combattants de la milice ont d’ailleurs été signalés cette semaine dans la région.

