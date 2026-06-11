RDC : à Bunia, des jeunes vent debout contre la négation d'Ebola

Des chauffeurs de taxi-moto jouent leur partition dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui sévit en RDC. Mercredi, ils ont participé à la caravane de sensibilisation contre la maladie à Bunia, et à Rwampara, en Ituri.

Alors que la négation d‘Ebola par une partie de la population a conduit à des agressions contre les agents de santé qui tentent d'endiguer la propagation de l'épidémie.

''Il y a eu beaucoup de scepticisme et certaines personnes continuent de nier l'existence de la maladie, mais cela nous permet au moins de mobiliser le public, de le sensibiliser et de l'informer que le virus Ebola existe – il y en a encore qui en doutent. L'objectif est vraiment de sensibiliser et de mobiliser le public.'', a déclaré Jacques Maliro, responsable de la communication sur les risques et de l'engagement communautaire à l'OMS.

Sensibiliser dans une province qui représente plus de 90 % des cas d’Ebola dans le pays afin de mettre fin au scepticisme. Selon les chiffres officiels publié mardi, la RDC a enregistré près de 600 cas confirmés d’Ebola et 115 décès dus à la maladie.

''Nous avons vu plusieurs personnes mourir de cette maladie – en tout cas, beaucoup de gens meurent, et cela nous fait vraiment peur – mais aujourd’hui, nous sommes ravis de cette mobilisation ; nous sommes vraiment heureux.'', raconte Mastaki Mumbere, motocycliste.

L’épidémie actuelle d’Ebola est causée par le virus rare de Bundibugyo, pour lequel il n’existe ni vaccin ni traitement approuvé, contrairement au « virus Zaïre », responsable de la plupart des 16 épidémies de la maladie survenues au Congo par le passé.