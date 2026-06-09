Ebola en RDC : l'OMS salue le plan de riposte en Ouganda

En visite en Ouganda, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a salué lundi, les efforts déployés par le pays face à l’épidémie d’Ebola.

L’Ouganda a enregistré 19 cas et deux décès. Tous, sauf cinq étaient des ressortissants congolais ayant traversé la frontière. Soit un taux de létalité de 1 %, s’est félicité Tedros Adhanom Ghebreyesus. Evoquant une ‘’situation sous contrôle’’.

''Le système a fait preuve d’une grande vigilance dans la détection des cas et on en compte désormais 19 au total, dont 15 cas importés et quatre, je crois, originaires d’Ouganda qui ont été en contact avec eux. Nous sommes donc heureux de constater cela. Je pense que la situation est sous contrôle, comme on peut le voir, et l’Ouganda devrait continuer sur cette voie.'', a déclaré le Directeur général de l'OMS.

L’OMS a joué sa partition dans la lutte contre la propagation du virus dans le pays. Soutenant notamment la formation de 148 agents dans la bataille contre Ebola. A l’échelle locale, les autorités sanitaires présentent le dispositif de traitement mis en place.

''Le nombre de personnes [personnel de santé] dont nous aurons besoin est une cible mouvante, mais nous savons que nous enverrons des groupes de 40 équipes à la fois, car c’est le nombre qu’il est possible de déployer en une fois, et nous pensons que l’Ouganda mettra en place environ quatre unités de traitement. Nous avons déjà mis en place deux laboratoires le long de la frontière, l’un à Mpondwe et l’autre à Arua, afin de faciliter les tests de dépistage de part et d’autre de la frontière.'', explique Daniel Kyabayinze, directeur de la santé publique au ministère ougandais de la Santé.

L'OMS et le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies ont lancé vendredi un plan de 518 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie d’Ebola au cours des six prochains mois.