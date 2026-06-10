Au moins 604 cas confirmés d'Ébola en RDC et en Ouganda, selon la CDC

C’est le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies qui l’annoncé mardi, le nombre de cas confirmés d’Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda s’élevait désormais à 604. L’agence souligne par ailleurs que le nombre de décès a atteint 102 lundi.

Au cours des dernières 24 heures, la RDC a enregistré 45 nouveau cas, confirmés. Alors qu’aucune nouvelle contamination n’a été signalée en Ouganda dans la même période.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi que la situation était sous contrôle dans ce pays.

En revanche en RDC, l'Africa CDC a averti que la lutte contre la propagation du virus est entravée par moult contraintes opérationnelles.

Des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies avertissaient il y a quelques jours que l’épidémie d’Ebola pourrait atteindre 20 000 cas dans le pays, si des mesures efficaces n’étaient pas prises pour ralentir la propagation du virus.

La RDC compte actuellement 500 cas confirmés d’Ebola. L’épidémie se concentre dans la province d’Ituri, où plus de 90 % des cas ont été détectés.