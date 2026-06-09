Ebola en RDC : la Croix-Rouge dénonce une attaque lors d’un enterrement

La Croix-Rouge a dénoncé vendredi une attaque perpétrée contre ses bénévoles en début de semaine lors d'un enterrement dans l'épicentre de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.

L'attaque s'est produite lundi à Bunia, dans le nord-est de la RDC, blessant plusieurs personnes alors qu'elles procédaient à une « inhumation sûre et digne », a déclaré la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) dans un communiqué.

« Nous condamnons cet acte inacceptable et exprimons notre solidarité et notre soutien aux volontaires touchés et à leurs familles », ajoute le communiqué, signé au nom de la FICR, de la Croix-Rouge de la RDC et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

« Les attaques contre les bénévoles mettent non seulement des vies en danger, mais elles sapent également les efforts visant à contenir l’épidémie et à protéger les communautés. »

Le gouvernement de Kinshasa a déclaré le 15 mai une épidémie de la souche Bundibugyo de cette fièvre hémorragique mortelle.

Il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique, et selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 381 cas, dont 64 décès, ont été recensés rien qu'en RDC.

Le virus Ebola est actuellement présent dans trois provinces du nord-est de la RDC, ainsi qu’en Ouganda voisin, où 19 cas ont été recensés, dont deux décès.

Ces dernières semaines, dans la province de l'Ituri, dont Bunia est la capitale, des tentes médicales vides ont été incendiées et des membres des communautés locales ont fait irruption dans des hôpitaux pour exiger la restitution des corps des victimes d'Ebola.

Les épidémies précédentes ont donné lieu à une méfiance entre certains habitants et le personnel médical.

L'OMS et l'agence de santé publique de l'Union africaine, les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies, ont annoncé vendredi le lancement d'un plan conjoint de 518 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie.