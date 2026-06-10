Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : les médecins entrent en grève en pleine crise d'Ebola

Le 13 juillet 2019, des professionnels de santé vêtus de combinaisons de protection prennent leur service dans un centre de traitement à Beni, en RDC.   -  
Copyright © africanews
(AP Photo/Jerome Delay
By Ali Bamba

République démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, les syndicats de médecins ont annoncé un mouvement de grève à compter du 11 juin.

Le corps médical revendique, entre autres, une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail et le renforcement des moyens alloués au secteur de la santé.

Selon les organisations syndicales, la grève concerne les structures sanitaires publiques à travers tout le pays.

Ce mouvement d'humeur intervient en pleine crise d'Ebola. Les provinces du Nord-Est sont frappées par une nouvelle souche du virus que le pays tente de contrôler depuis le 15 mai dernier.

Les syndicats ont assuré que les services d’urgence continueront de fonctionner afin de garantir la prise en charge des patients les plus vulnérables.

Néanmoins, la mobilisation suscite des inquiétudes quant à son impact sur les capacités opérationnelles du système de santé.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.