RDC : les médecins entrent en grève en pleine crise d'Ebola

En République démocratique du Congo, les syndicats de médecins ont annoncé un mouvement de grève à compter du 11 juin.

Le corps médical revendique, entre autres, une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail et le renforcement des moyens alloués au secteur de la santé.

Selon les organisations syndicales, la grève concerne les structures sanitaires publiques à travers tout le pays.

Ce mouvement d'humeur intervient en pleine crise d'Ebola. Les provinces du Nord-Est sont frappées par une nouvelle souche du virus que le pays tente de contrôler depuis le 15 mai dernier.

Les syndicats ont assuré que les services d’urgence continueront de fonctionner afin de garantir la prise en charge des patients les plus vulnérables.

Néanmoins, la mobilisation suscite des inquiétudes quant à son impact sur les capacités opérationnelles du système de santé.