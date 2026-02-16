Tunisie : jusqu’à 15 ans de prison pour l’attaque de la synagogue de la Ghriba

La justice tunisienne a condamné plusieurs personnes à des peines allant jusqu’à 15 ans de réclusion pour leur rôle dans l’attaque de la synagogue de la Ghriba à Djerba en mai 2023, qui avait fait cinq morts. Les accusés, dont certains en détention, feront appel.

Lundi 16 février, la justice tunisienne a rendu ses verdicts dans le procès lié à l’attaque de la synagogue de la Ghriba sur l’île de Djerba, survenue le 9 mai 2023 pendant le pèlerinage juif annuel. Le principal auteur, un gendarme, avait d’abord tué un collègue sur le port avant de se rendre à la synagogue, où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre, causant la mort de deux fidèles et de deux gendarmes avant d’être abattu.

Les peines prononcées vont de un à quinze ans de prison. Deux prévenus en détention ont été condamnés à trois et huit ans pour « complicité d’homicides » et « adhésion à un groupe terroriste », tandis que deux autres ont écopé de sept et quinze ans, cette dernière peine résultant de la fuite du prévenu. La sœur de l’assaillant a été condamnée à un an de prison en liberté provisoire. La défense des accusés a annoncé son intention d’interjeter appel.

L’attaque a ravivé le souvenir des violences visant cette synagogue, plus ancienne d’Afrique, qui avait déjà été frappée par un attentat-suicide en 2002 ayant fait 21 morts. La communauté juive de Tunisie, qui comptait plus de 100 000 membres avant l’indépendance, se limite aujourd’hui à environ 1 500 personnes, majoritairement installées à Djerba.