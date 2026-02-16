Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Tunisie : jusqu’à 15 ans de prison pour l’attaque de la synagogue de la Ghriba

Un policier contrôle une voiture près de la synagogue Ghriba à Djerba, en Tunisie, le mercredi 10 mai 2023.   -  
Copyright © africanews
Aimen Zine/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Tunisie

La justice tunisienne a condamné plusieurs personnes à des peines allant jusqu’à 15 ans de réclusion pour leur rôle dans l’attaque de la synagogue de la Ghriba à Djerba en mai 2023, qui avait fait cinq morts. Les accusés, dont certains en détention, feront appel.

Lundi 16 février, la justice tunisienne a rendu ses verdicts dans le procès lié à l’attaque de la synagogue de la Ghriba sur l’île de Djerba, survenue le 9 mai 2023 pendant le pèlerinage juif annuel. Le principal auteur, un gendarme, avait d’abord tué un collègue sur le port avant de se rendre à la synagogue, où il a ouvert le feu sur les forces de l’ordre, causant la mort de deux fidèles et de deux gendarmes avant d’être abattu.

Les peines prononcées vont de un à quinze ans de prison. Deux prévenus en détention ont été condamnés à trois et huit ans pour « complicité d’homicides » et « adhésion à un groupe terroriste », tandis que deux autres ont écopé de sept et quinze ans, cette dernière peine résultant de la fuite du prévenu. La sœur de l’assaillant a été condamnée à un an de prison en liberté provisoire. La défense des accusés a annoncé son intention d’interjeter appel.

L’attaque a ravivé le souvenir des violences visant cette synagogue, plus ancienne d’Afrique, qui avait déjà été frappée par un attentat-suicide en 2002 ayant fait 21 morts. La communauté juive de Tunisie, qui comptait plus de 100 000 membres avant l’indépendance, se limite aujourd’hui à environ 1 500 personnes, majoritairement installées à Djerba.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.