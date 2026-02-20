Bienvenue sur Africanews

Tunisie : un député condamné à huit mois de prison pour avoir critiqué Kaïs Saïed

Le président tunisien Kaîs Saied s'adresse à ses partisans lors des élections de 2019.   -  
By Rédaction Africanews

Tunisie

Le député Ahmed Saïdani a été condamné jeudi à huit mois de prison après avoir critiqué le président tunisien Kaïs Saïed sur les réseaux sociaux.

Son nom se joint à la longue liste des opposants et détracteurs du président tunisien condamnés à la prison pour des raisons politiques.

Ahmed Saïdani, un député peu connu du grand public, avait été placé en détention en début du mois après avoir mis une publication critique du président Kaïs Saïed sur les réseaux sociaux.

Dans la publication, il qualifiait le président comme le "commandant suprême de l’assainissement et de l’évacuation des eaux pluviales », après les visites du président des lieux sinistrés par des pluies torrentielles fin janvier.

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, jeudi 19 février, une condamnation à huit mois de prison pour le député.

La liberté d'expression en Tunisie a drastiquement reculé sous la présidence de Kaïs Saïed. De nombreux opposants ont également été condamnés à des peines de prison ou ont fui le pays afin d'échapper à l'emprisonnement.

