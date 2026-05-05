Tunisie : 3 ans après l'attentat, le pèlerinage reprend à la Ghriba

Le pèlerinage juif à la synagogue de la Ghriba en Tunise a débuté ce lundi 4 mai. Environ une centaine de fidèles se sont rendus sur l’île de Djerba.

Cette année, la venue de groupes organisés avait été favorisée après deux années perturbées par une attaque contre le lieu sacré et le contexte international.

"Cette année, pour le pèlerinage de La Ghriba 2026, on constate un retour notable des pèlerins sur l’île de Djerba. On estime qu’environ 200 pèlerins sont venus de l’étranger. La confiance dans ce pèlerinage commence à revenir. Compte tenu du contexte international et des problèmes au Moyen-Orient, c’est compréhensible. Mais les autorités tunisiennes, l'État tunisien, ont mis en place des mesures de sécurité exceptionnelles, que ce soit à l'aéroport, autour de l'île ou ici même, sur le site du pèlerinage de La Ghriba", a révélé Rene Trabelsi Ministre tunisien du Tourisme.

Alors qu’environ 7 000 personnes avaient participé au pèlerinage en 2023, le dernier jour de l’événement avait été marqué par la mort de deux fidèles juifs et trois gendarmes tués devant la synagogue par un autre agent.

"Nous voyons actuellement les visiteurs revenir, mais uniquement pour les rites religieux. Depuis 2024, nous n’avons pas fermé le temple, et nous ne pouvons pas empêcher que les rites y soient accomplis. Cependant, en ce qui concerne les célébrations, nous ne les avons pas encore reprises, pour plusieurs raisons : la principale est que nous sommes toujours en deuil des victimes (les victimes de l’attaque contre la synagogue de la Ghriba en 2023), et la seconde est que les visiteurs ont encore peur de revenir", a déclaré Perez Haddad, responsable de la synagogue.

La Ghriba est la plus ancienne synagogue d'Afrique. Habituellement, des milliers de juifs du monde entier, principalement d'Europe et des États-Unis, affluent pour participer aux festivités.

"J’ai le sentiment qu’on nous réserve un accueil très chaleureux en Tunisie, malgré ce qu’on voit aux informations, malgré tout ce que les gens peuvent nous dire. On se sent très rassurés de venir ici. On ne ressent aucune tension, contrairement à ce qu’on pourrait ressentir à Paris ou en Europe. C’est un pays très accueillant, que ce soit la police ou la population. On se sent aimés, parce que le problème aujourd’hui, c’est que les gens ne se connaissent pas. Il y a beaucoup de méfiance, mais ici, il n’y a pas de méfiance", a expliqué Philippe Uzzan, pèlerin français.

La Tunisie comptait, avant son indépendance en 1956, plus de 100 000 juifs. Ils sont aujourd'hui environ 1 500, dont la grande majorité vit à Djerba.