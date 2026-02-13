Une ONG porte secours aux bateaux de migrants disparus en mer

Une organisation à but non lucratif effectue des missions de surveillance aérienne pour localiser des pirogues disparues afin de porter secours aux passagers ouest-africains en détresse.

De nombreux canots branlants ont quitté la Gambie mais ne sont jamais arrivées à leur destination finale. La mission d’Humanitarian Pilot Initiative a fouillé une zone plus grande que la Suisse, à des centaines de mètres d'altitude, dans le but d'apporter de l'aide avant qu'il ne soit trop tard.

« Si nous recevons des informations sur un cas, nous pouvons lancer un vol et rechercher le cas. Le problème, c'est que les informations que nous recevons sont assez fragmentées. Par exemple, il y a quelques jours, nous avons appris qu'un bateau avait quitté la Gambie huit jours auparavant. Le trajet dure généralement environ 10 jours. Il s'agit de 1 000 milles marins. C'est donc une zone très, très vaste à couvrir. Et si l'on considère que le bateau a pu se perdre dès le premier jour, nous devrions chercher dans une zone complètement différente de celle du huitième jour. Cela rend donc leur recherche presque impossible. », a déclaré Samira (nom de famille non divulgué), coordinatrice tactique de l'Initiative des pilotes humanitaires (HPI).

Les personnes qui partent d'Afrique de l'Ouest et remontent l'Atlantique tentent généralement de rejoindre l'Europe via les îles Canaries, au large du nord-ouest de l'Afrique. L'archipel espagnol étant le point de départ de leur voyage vers le continent européen.

« Nous allons scanner une zone située à environ 500 miles au sud des îles Canaries. Nous pensons que les bateaux, s'ils sont toujours là-bas, se trouvent dans cette zone. Les conditions sont assez difficiles. Les vagues sont hautes, les vents violents. Nous allons rester très vigilants, car chaque heure compte désormais. Des personnes pourraient être mortes ou en train de mourir. », a expliqué Oumar El Manfalouty, pilote de Seabird pour Humanitarian Pilot Initiative (HPI).

Avec de nombreux départs récents depuis des régions plus au sud, en Gambie et en Guinée, les migrants passent désormais plus de temps en mer et sont confrontés à davantage de difficultés. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 3 000 migrants sont morts en 2025 en tentant de rejoindre clandestinement l'Espagne.

« Avant, il était possible de passer par la Mauritanie, mais maintenant c'est devenu très compliqué. C'était facile de passer par là, ça prenait 5 à 6 jours. Mais maintenant, c'est devenu difficile et la surveillance est stricte parce qu'ils ne veulent pas qu'on emprunte cette route. C'est pourquoi on cherche d'autres pays pour partir. On fait ça parce qu'on croit en nous et qu'on veut aider nos familles. C'est pour ça qu'on prend ce risque. », s'est confié Ousmane Ly, migrant sénégalais récemment arrivé à Grande Canarie en provenance de Gambie.

Si HPI opère depuis 2016 en Méditerranée centrale, l'organisation est relativement nouvelle dans l'Atlantique.