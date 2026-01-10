Bienvenue sur Africanews

Gambie : plus de 780 migrants interceptés par les autorités

Environ 180 migrants nigérians attendent avant d'être expulsés de Tripoli, en Libye, le 18 mars 2025. (AP Photo/Yousef Murad, fichier)   -  
By Rédaction Africanews

avec AFP

Gambie

En Gambie, les autorités ont intercepté plus de 780 migrants ces derniers jours, alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe à bord d’embarcations surchargées et souvent impropres à la navigation.

Cette opération intervient quelques jours seulement après un naufrage meurtrier qui a coûté la vie à plus de 30 personnes dans la nuit du réveillon du Nouvel An. Selon Siman Lowe, porte-parole du département de l’immigration gambien, trois opérations ont été menées depuis le 3 janvier, permettant d’intercepter ces 782 migrants à différents endroits du pays. Parmi eux, on compte 233 Sénégalais, 197 Gambiens, 176 Guinéens et 148 Maliens. »

Face à cette crise, le ministère de l’Intérieur gambien a exprimé sa profonde inquiétude devant l’augmentation rapide du nombre de départs depuis ses côtes. Dans un communiqué, il annonce la mise en place d’équipes d’intervention spéciales pour réagir de manière décisive.

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes africains tentent la traversée vers l’Europe, fuyant la pauvreté, les conflits ou le manque d’opportunités. Mais trop souvent, leur rêve se transforme en cauchemar.

La Gambie, comme d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, se retrouve en première ligne face à cette crise migratoire.

