Bénin : vers un apaisement des tensions avec les pays de l'AES [Africanews Today]

Les premiers mots du nouveau président du Bénin vont dans le sens de l’apaisement entre Cotonou et Niamey. L’investiture de Romuald Wadagni s’est faite en présence du Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine. Il s’agit pour beaucoup, d’un nouvel élan vers l’accalmie après plusieurs mois de tensions liées aux divergences avec les pays de l’AES.

L'OMS et Africa CDC ont dévoilé un plan d’action de 319 millions de dollars sur 6 mois en vue de contrer la propagation du virus Ébola en Afrique. La résurgence de cette épidémie en RDC et en Ouganda inquiète fortement les populations, mais aussi l’Organisation Mondiale de la Santé qui a décrété l’urgence sanitaire internationale.

D'importantes quantités d'or ont été sorties clandestinement du Soudan pour financer les milices du pays, qui contrôlent les zones aurifères des régions du Darfour et du Kordofan, selon l’ONU. Ces derniers temps, le précieux métal s’est retrouvé au cœur du conflit actuel qui oppose l'armée régulière aux Forces de soutien rapide, la milice paramilitaire du Général Hemetti.

Le Sénégal entre dans une nouvelle phase politique après la révocation du Premier ministre Ousmane Sonko et la démission du président de l’Assemblée nationale. Ces décisions, prises dans un climat de tensions politiques au sommet de l’État, ouvrent une période d’incertitude à Dakar.

Les Marocains se préparent à la fête de l'Aïd al-Adha dans une ambiance particulièrement joyeuse cette année, contrairement à l'an dernier où plusieurs vagues de sécheresse avaient contraint la population à des fêtes sobres. Le cheptel décimé par le manque de pluie, il y a plusieurs mois, semble reprendre du poil de la bête.

Agenda

Du 25 au 29 mai, le Congo accueillera les Assemblées Annuelles 2026 de la BAD. L'enjeu majeur de cette rencontre de haut niveau consiste à mobiliser massivement des ressources pour financer le développement du continent dans un monde fragmenté.

Ce 30 mai, a lieu la finale de la Ligue des champions 2026 au Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie. Les Anglais d’Arsenal affrontent les Français du Paris Saint-Germain. Les Gunners, finalistes en 2006, sont à la recherche de leur premier trophée dans cette compétition alors que les Parisiens, tenant du titre, seront à leur deuxième sacre en cas de victoire.

Le 1er juin, l’Éthiopie organise ses septièmes élections générales, les premières depuis la guerre du Tigré. Le Prosperity Party d’Abiy Ahmed y arrive sans rival crédible, dans un pays où l’accord de Pretoria peine à tenir ses promesses et où des régions entières ne voteront pas.

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