Espagne : un grand pas vers l'intégration des immigrants

Le gouvernement espagnol a annoncé en début de semaine qu’il accorderait un permis de séjour et de travail à tous les étrangers arrivés dans le pays avant le 31 décembre 2025, ayant vécu en Espagne pendant au moins cinq mois et n'ayant pas de casier judiciaire.

Une mesure extraordinaire qui contraste avec la rhétorique dure et les efforts de déportation qui s'intensifient aux États-Unis et dans une grande partie de l'Union européenne pour dissuader l'immigration.

« Tout d'abord, nous sommes reconnaissants et extrêmement reconnaissants au gouvernement espagnol d'avoir introduit ces réformes en matière d'immigration. La plupart des sans-papiers, des personnes qui travaillent ici, qui sont habituées à être exploitées, qui ne pouvaient pas trouver d'emploi, vont désormais être régularisées. Cela fait donc partie de l'amnistie générale déclarée par le gouvernement (espagnol). », a déclaré Murad Ali Wazir, consul général du Pakistan à Barcelone.

Près de 15 000 citoyens pakistanais vivent sans autorisation légale dans la région nord-est de la Catalogne.

Hussain Dar, 30 ans, est en Espagne depuis près d'un an et se débat sans permis de séjour ni de travail : « Cela fait presque un an que je suis en Espagne. Avant cela, j'étais au Royaume-Uni. Je m'y suis rendu en tant qu'étudiant étranger, j'ai obtenu mon master et je travaillais dans la gestion immobilière. Mais en raison de certains problèmes juridiques liés à la prolongation de mon séjour et à ma documentation, j'ai dû franchir le pas et déménager ici, en Espagne. Et pour être honnête avec vous, quand j'y ai pensé pour la première fois, je ne m'attendais pas à ce que ce pays soit aussi agréable. Le climat, les gens, la culture, tout, et surtout cette mesure prise par le gouvernement, je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous. », a-t-il déclaré alors qu'il faisait la queue devant le consulat pakistanais à Barcelone pour obtenir son certificat de casier judiciaire.

L'une des conditions requises pour bénéficier de cette mesure de l'ouverture de l'immigration en Espagne, est de posséder un certificat attestant que le demandeur n'a pas de casier judiciaire.

La période pour demander la résidence légale en Espagne est courte : elle s'étend d'avril à fin juin. Afin de s'assurer que tout le monde obtienne les certificats requis à temps, le consulat est ouvert jusqu'à 23 heures, y compris le week-end.

La ministre espagnole de la Migration, Elma Saiz, a promis que l'effort de régularisation massive du gouvernement serait efficace, avec des ressources supplémentaires consacrées au traitement des demandes dans un délai maximum de trois mois.