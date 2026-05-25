Épidémie d’Ebola en RDC : les autorités durcissent les mesures à Bunia

En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola poursuit sa progression, avec 867 cas suspects et 204 décès recensés selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Face à cette situation, l’Organisation mondiale de la santé a activé un dispositif d’urgence en réponse à une menace sanitaire jugée élevée dans la région, alors que les autorités redoutent une extension de la contagion au-delà des zones actuellement touchées.

Dans la province de l’Ituri, et notamment à Bunia, les mesures de prévention se multiplient. Au marché central, des opérations de désinfection ont été menées à la suite de cas suspects, tandis que les équipes sanitaires renforcent le dépistage et le suivi des personnes ayant été en contact avec des malades.

Les autorités ont par ailleurs interdit les veillées funéraires ainsi que les rassemblements de plus de cinquante personnes, dans l’objectif de limiter la propagation du virus. Sur le terrain, la mise en œuvre de ces restrictions se heurte toutefois à des résistances locales, avec des incidents ayant visé certains centres de traitement.

Dans les espaces communautaires, notamment les églises, les consignes sanitaires s’installent progressivement. Le lavage des mains est désormais largement encouragé, voire obligatoire dans certains lieux de culte, tandis que le port du masque est recommandé par les responsables religieux.

L’OMS appelle à une coordination renforcée entre les pays de la région, plusieurs États voisins étant désormais considérés comme exposés à un risque de diffusion du virus.

En l’absence de vaccin disponible contre cette souche d’Ebola, les autorités sanitaires misent sur la prévention, la surveillance et l’isolement rapide des cas pour tenter de contenir l’épidémie.