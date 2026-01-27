L'Espagne annonce la régularisation de plus de 500 000 migrants sans papiers

Le gouvernement espagnol va régulariser des travailleurs sans papiers. La mesure a été annoncée mardi. Pour en bénéficier, il faut avoir résidé dans le pays pendant un certain temps et montrer patte blanche.

'' Ce processus s'adresse aux ressortissants étrangers qui auront séjourné en Espagne pendant au moins 5 mois avant le 31 décembre 2025. Les demandeurs d'asile qui auront déposé leur demande avant le 31 décembre 2025 pourront également en bénéficier. Une autre condition essentielle est de ne pas avoir de casier judiciaire. Les personnes participant à ce processus qui remplissent les conditions requises pourront obtenir un permis de séjour légal en Espagne d'une durée initiale d'un an. Après cette période, elles pourront passer aux statuts prévus par la réglementation en matière d'immigration, ce qui leur permettra de s'intégrer pleinement et progressivement dans le système.'', souligne Elma Saiz, ministre espagnole de l'Immigration.

La décision concerne entre 500 000 et 800 000 personnes. Beaucoup sont des immigrants latino-américains ou africains qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme ou des services, piliers de l'économie espagnole en pleine croissance.

Madrid s’oppose ainsi à l'endurcissement des politiques d'immigration aux États-Unis et dans une grande partie de l'Europe.

'' Non seulement nous avons l'intention de continuer à être un phare, mais je veux croire que nous serons le germe et le centre de la lutte contre la progression de cette vague d'extrême droite qui tente de se frayer un chemin et contre laquelle nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'arrêter. Avec cohérence, avec des valeurs, et avec ce que notre pays a toujours été. Un pays qui a une mémoire, un pays qui a été un pays d'émigration et qui est aujourd'hui un pays d'opportunités. Donc, avec toutes les légitimations, je crois qu'aujourd'hui est un grand jour pour notre pays.'', explique la ministre espagnole de l'immigration.

Les demandes de régulariser pourront être déposées à partir du mois d’avril après l’entrée en vigueur du décret pris dans cette optique.