Les supporters d’Arsenal célèbrent un titre historique en Premier League à Freetown

À Freetown, la victoire d’Arsenal en Premier League a déclenché une vague de célébrations parmi les supporters du club londonien. Des chants, des maillots rouges et blancs et une ferveur palpable ont animé plusieurs quartiers de la capitale sierra-léonaise.

Depuis des années, les fans des Gunners espéraient vivre un tel moment. Pour beaucoup, ce sacre marque enfin l’aboutissement d’une longue attente. Mohamed Dumbuya, jeune supporter du club, raconte son émotion après ce triomphe historique.

« À tous les supporters dans le monde : ne baissons jamais les bras. Nous resterons toujours derrière notre équipe », affirme-t-il, reprenant l’esprit de la chanson emblématique “North London Forever”.

En Sierra Leone, le football européen bénéficie d’une immense popularité. Les grands clubs anglais, espagnols ou italiens y comptent des milliers de fidèles qui suivent chaque rencontre avec passion.

Pour Eric Kawa, correspondant d’Africanews à Freetown, cette célébration illustre l’attachement profond des supporters locaux envers Arsenal.

« Beaucoup attendaient ce moment depuis très longtemps. Aujourd’hui, ils peuvent enfin célébrer leur club comme champion de Premier League », explique-t-il.

Folley Roberts, supporter d’Arsenal depuis plusieurs années, estime que la cohésion du groupe a été déterminante cette saison.

« Avant, l’équipe terminait souvent à la deuxième place. Mais cette fois, les joueurs ont joué ensemble comme une véritable équipe pour remporter le titre », souligne-t-il.

La passion pour Arsenal dépasse les générations. Hommes, femmes et jeunes supporters se retrouvent régulièrement dans des cinémas ou espaces de loisirs pour regarder les matchs ensemble.

Cette ferveur profite également aux commerces locaux. Osman Mansaray, directeur de cinéma, affirme que les retransmissions sportives attirent davantage de clients.

« Les gens achètent des boissons et d’autres produits. Les affaires marchent bien et nous en sommes reconnaissants », explique-t-il.

Pour les supporters d’Arsenal en Sierra Leone, ce titre représente bien plus qu’un trophée : il concrétise un rêve nourri pendant de nombreuses années.