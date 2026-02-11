Vie chère en Côte d’Ivoire : le gouvernement rassure avant Ramadan et Carême

Alors que les périodes de jeûne du Carême et du Ramadan approchent, les autorités ivoiriennes ont tenu à rassurer la population sur la disponibilité et l’accessibilité des produits de première nécessité.

Dr Ranie-Didice Bah-Koné, secrétaire exécutive du Conseil national ivoirien de lutte contre la vie chère (CNLVC), s’est exprimée mardi 10 février lors de l’émission hebdomadaire Tout Savoir Sur organisée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) à Abidjan-Plateau. Le thème de son intervention portait sur « L’accessibilité des produits de grande consommation à l’approche du Carême et du Ramadan ».

Selon Dr Bah-Koné, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat surveille régulièrement les prix et les stocks afin d’assurer une offre suffisante sur le marché. Elle a affirmé que tous les produits de grande consommation restent disponibles à des prix abordables pour les ménages.

Pour les produits alimentaires essentiels, comme l’huile de palme, le riz, le sucre, les pâtes, la tomate concentrée et le lait, environ 95 % des prix plafonnés sont respectés. Dans le secteur non alimentaire, le ciment continue de bénéficier de mesures de régulation : depuis décembre 2024, le prix du ciment 42,5 N a été réduit de 7 000 FCFA la tonne, passant de 92 000 FCFA à 85 000 FCFA à Abidjan.

Les marchés ivoiriens restent bien approvisionnés en produits de saison. Dr Bah-Koné a cité la banane plantain, l’aubergine n’drowa, le gombo, la tomate, le piment, l’oignon et le manioc, disponibles à des prix attractifs pour les consommateurs.

La secrétaire exécutive du CNLVC a salué le rôle du ministre Ibrahim Kalil Konaté, qui a piloté des mesures visant à garantir que les produits de première nécessité soient accessibles à tous, particulièrement durant les périodes de jeûne et de festivités religieuses.

Cette vigilance intervient alors que la Côte d’Ivoire s’efforce de contenir l’inflation alimentaire et de protéger le pouvoir d’achat des ménages, un enjeu crucial pour la stabilité sociale et économique du pays.