Ramadan au Maroc : contrôles renforcés sur les prix dans les marchés

À l’approche du mois de ramadan, les autorités marocaines intensifient les opérations de contrôle des produits alimentaires à travers le pays.

Objectif : garantir la qualité des denrées, veiller à l’affichage des prix et prévenir toute tentative de spéculation sur les produits les plus consommés durant cette période.

Sur place, une commission mixte composée d’agents des services d’hygiène, de représentants de l’administration et des forces de l’ordre passe en revue factures, étiquettes et conditions de stockage. Ces équipes interviennent dans les différentes régions du royaume à l’approche du mois sacré.

Des vérifications strictes sur les produits phares

Viandes, poissons, fruits secs ou encore produits transformés : les articles particulièrement prisés pendant le ramadan font l’objet d’une attention accrue.

Dans une boucherie du marché, plusieurs kilos de saucisses ont été retirés de la vente, faute de documents justificatifs. Par mesure de précaution, la marchandise a été détruite. Plus loin, un commerçant spécialisé dans les fruits secs se soumet au contrôle avec sérénité, affirmant respecter scrupuleusement les règles sanitaires et les obligations légales.

Du côté des clients, ces inspections sont perçues comme une garantie supplémentaire. Beaucoup estiment que la surveillance des dates de péremption, des conditions d’hygiène et de l’affichage des prix contribue à instaurer un climat de confiance à l’approche d’une période marquée par une forte consommation.

Un numéro pour signaler les abus

Les autorités rappellent que ces opérations ne se limitent pas au seul mois de ramadan. À Casablanca, les services compétents indiquent que des milliers de commerces sont inspectés chaque année. Depuis le début de 2026, plus de 2 000 établissements ont été contrôlés, avec plusieurs dizaines d’infractions relevées.

Cette démarche est saluée par la société civile. Le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, Bouazza Kherrati, souligne l’importance de ces actions, notamment durant le ramadan, période où certains vendeurs pourraient être tentés d’écouler des produits non conformes ou d’omettre l’affichage réglementaire des prix.

Pendant toute la durée du mois sacré, les citoyens sont invités à signaler toute irrégularité via un numéro spécial mis en place par les autorités. Une manière d’associer les consommateurs au dispositif de surveillance et de renforcer la transparence sur les marchés marocains.