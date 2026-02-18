Bienvenue sur Africanews

Nigeria : les catholiques marquent le début du carême

L'Assomption Falomo à Lagos, au Nigeria, le mercredi 18 février 2026.  
By Rédaction Africanews

avec AP

Nigéria

À Lagos, les chrétiens catholiques ont respecté la tradition ce mercredi des Cendres.

Ils étaient nombreux dans les paroisses pour marquer le début du carême, une période de pénitence symbolisée par l’imposition de cendres en forme de croix sur le front des fidèles. Ce rite rappelle à la fois la repentance et la condition mortelle de l’être humain dans la tradition chrétienne. Cette journée ouvre une période de 40 jours précédant Pâques, durant laquelle de nombreux fidèles jeûnent, s’abstiennent de certains aliments et multiplient les actes de charité. À l’église de l’Assomption de Lagos, plusieurs paroissiens ont souligné que ce temps liturgique appelle à une introspection plus profonde dans un monde devenu particulièrement exigeant et complexe.

Si nous traversons la vie, année après année, sans nous rappeler que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière, ce jour est là pour nous le rappeler. Il nous aide à prendre conscience que ce corps que nous avons aujourd’hui retournera inévitablement à la poussière. Cela nous ramène à la réalité et nous permet de nous recentrer lorsque nous avons perdu de vue l’essentiel, souligne Patricia Ku-Eworo.

Malgré les embouteillages et des emplois du temps chargés, de nombreux habitants de Lagos ont pris part aux offices matinaux. Le mercredi des Cendres est célébré par des millions de chrétiens à travers le monde et marque le début de l’une des périodes les plus solennelles du calendrier chrétien.

