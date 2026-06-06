Afrique du Sud : Fitch relève la note de la dette pour la première fois en 20 ans

L’agence de notation Fitch Ratings a relevé vendredi la note de la dette de l’Afrique du Sud pour la première fois depuis 20 ans.

Le pays a vu sa note passer de BB- à BB, une amélioration qui couronne notamment une “gestion budgétaire prudente et les progrès réalisés sur le front de la consolidation fiscale” selon l’agence.

La dette sud-africaine devrait se stabiliser au cours des deux prochaines années autour de 80% du PIB, d’après Fitch.

Les autorités sud-africaines ont salué cette révision. Dans un communiqué publié vendredi, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à “maintenir des finances publiques saines, et à mettre en œuvre des réformes structurelles” pour favoriser la croissance économique.

"De meilleures notations de la dette souveraine contribuent à réduire les coûts d'emprunt pour l'Etat, les entreprises et les ménages, et apporte des avantages concrets aux citoyens", a commenté le directeur général du Trésor, Duncan Pieterse, cité dans le communiqué.

"L'Afrique du Sud a encore du chemin à parcourir pour retrouver sa notation de crédit en catégorie investissement, mais pour la première fois depuis plus d'une décennie, nous observons un retournement clair de la tendance à la baisse des notations", a poursuivi M. Pieterse.

Avec cette décision, Fitch emboîte le pas de l'agence S&P Global, qui avait déjà rehaussé la note de la première économie d’Afrique de BB- à BB en novembre.

Le mois dernier, l’agence Moody’s a quant à elle relevé la perspective de la note souveraine de l'Afrique du Sud de "stable" à "positive".

En parallèle de sa révision à la hausse, Fitch a malgré tout souligné la faible croissance du PIB réel et le haut niveau de pauvreté et d'inégalités en Afrique du Sud.