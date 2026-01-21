Côte d'Ivoire : le gouvernement va acheter les stocks de cacao

Alors que la filière du cacao de la Côte d’Ivoire est paralysée, le ministère de l’agriculture du pays a annoncé que l’Etat achètera la totalité des stocks de cacao emmagasinés dans les coopératives du pays.

Cette mesure intervient dans le cadre d’une crise de l’industrie liée au ralentissement des exportations, elle permettra de pouvoir enfin payer les producteurs.

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, l'industrie représente 14% de son PIB.

« La stratégie retenue est simple et efficace. Le gouvernement s'appuiera en priorité sur des opérateurs nationaux crédibles, solides et structurés, qui mèneront les opérations d'achat et de collecte en collaboration avec leurs partenaires traditionnels, notamment les broyeurs, les multinationales et les exportateurs internationaux. » L’État va s’appuyer en priorité sur des opérateurs nationaux crédibles, solides et structurés, qui conduiront les opérations d’achat et d’enlèvement en collaboration avec leurs partenaires traditionnels notamment les broyeurs, les multinationales et les exportateurs internationaux. » a déclaréKobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire.

Mais depuis la mi-octobre 2025, avec la chute des prix sur le marché mondial, et problèmes de liquidités chez les acheteurs, les exportations sont au ralenti et les stocks s'accumulent partout.

Une situation qui plonge les producteurs dans une détresse économique et sociale.