USA : scepticisme à Minneapolis après le retrait de 700 agents de l'ICE

Les habitants de Minneapolis aux États-Unis ont réagi à l’annonce du retrait de 700 agents du Service de l’immigration et des douanes américain, ICE. Le président américain Donald Trump a suggéré mercredi qu'une « approche plus douce » pourrait être nécessaire en matière d'immigration, toutefois l’administration américaine précise que même si ces agents fédéraux seront retirés du Minnesota, les expulsions massives ne cesseront pas.

« Pour ma part, je trouve que tout ce que dit cette administration n'est que mensonges. Je trouve que tout ce qu'ils nous disent est discutable, et je suis sceptique. Cela se produit dans tout le pays, pas seulement à Minneapolis. J'ai du mal à croire qu'ils feront ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et cela n'a pas vraiment d'importance. L'ICE doit être abolie. », s'est confiéeAmber Isham, psychothérapeute.

« C'est clairement une bonne chose pour la réduction, mais le nombre est inférieur à un tiers des effectifs présents ici. Et le nombre qui a été réduit reste supérieur à ce que nous avons en termes de forces de police civile ici à Minneapolis. Ce n'est donc pas une réduction substantielle à mon avis. Je suis donc d'accord avec tout ce que ma femme a dit. Mais oui, cela ressemble au mieux à une annonce apaisante. », a ajouté Jeffrey Isham, travaille dans le domaine des technologies.

La mort par balle de deux manifestants par des agents fédéraux à Minneapolis le mois dernier a suscité une vague d'indignation aux États-Unis et des appels à la fin des rafles d'immigrants dans cette ville du Midwest.

Parallèlement à l’annonce de retrait, le responsable des frontières du président Trump, Tom Homan a également déclaré que le déploiement controversé se poursuivrait, avec environ 2 000 agents restant sur place après le retrait.

« Leur travail est censé nous rendre plus sûrs. Ils rendent tout dangereux. Leur travail semble être d'instiller la peur. », a dit Vickie Matthias Hagen , résidente de la région de Minneapolis.

Le maire de Minneapolis et le gouverneur du Minnesota, tous deux démocrates, ont qualifié l'annonce du retrait de la ville de « pas dans la bonne direction », mais ont appelé le gouvernement fédéral à accélérer le rythme de la réduction de ses opérations d'immigration dans l'État.