USA : la députée d'origine somalienne Ilhan Omar agressée à Minneapolis

Tout s’est produit après une minute de silence observée au début de la réunion publique organisée par Ilhan Omar. Un homme vêtu d’une veste noire a projeté une substance sur la députée avant d’être maîtrisé par le public et plaqué au sol. L’élue n’a pas été blessée et a poursuivi son intervention.

Elle avait auparavant appelé à la suppression de l’agence fédérale ICE et à la démission de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Elle a également rappelé son opposition à un projet de loi sur l’immigration : « Nous ne pouvons pas continuer à agir comme si de rien n’était. C’est pour cela que j’ai conduit l’ensemble du caucus progressiste du Congrès à s’opposer à ce texte. Nous avons adopté une position officielle et obtenu l’accord de tous les sénateurs démocrates pour demander des comptes à l’ICE. »

Le président Donald Trump avait, dans la journée, vivement critiqué Ilhan Omar lors d’un discours à Clive, dans l’Iowa : « Ils doivent montrer qu’ils aiment notre pays. Ils doivent en être fiers, pas comme Ilhan Omar. Elle vient d’un pays qui est un désastre… Ce n’est même pas vraiment un pays. »

L’incident s’inscrit dans un contexte de tensions autour des méthodes de l’ICE. Le même jour, un agent a tenté de pénétrer dans le consulat d’Équateur à Minneapolis, mais le personnel a empêché l’intrusion et protégé les ressortissants présents. Le ministère équatorien des Affaires étrangères a adressé une protestation officielle à l’ambassade des États-Unis à Quito et demandé que cela ne se reproduise pas.

Ces événements font suite à plusieurs interventions controversées de l’ICE dans le Minnesota ce mois-ci, dont deux ont coûté la vie à des citoyens américains.