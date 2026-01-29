L'hommage de Minneapolis à Alex Pretti

Un hommage a été rendu mercredi à Alex Pretti, l'infirmier de 37 ans abattu par des agents fédéraux à Minneapolis samedi dernier en marge d'une manifestation contre la police fédérale de l'immigration.

Des bougies et des fleurs ont été déposées au mémorial improvisé en son honneur, alors que la colère et l’incompréhension restent très vives dans la ville. J’ai oscillé entre un sentiment de dépression, de chagrin et de rage… et cela m’a semblé être un bon moyen d’être avec mes collègues professionnels de santé. J’ai l’impression qu’il est l’un des nôtres, explique Harmonie Pirius, infirmière diplômée de Minneapolis.

Les deux agents de la police aux frontières impliqués dans la mort d'Alex Pretti ont été suspendus provisoirement de leurs fonctions selon plusieurs médias américains. Les investigations en cours devront déterminer les responsabilités des agents impliqués. Le président Donald Trump a promis une petite désescalade et un retrait partiel des hommes masqués qui encerclent Minneapolis.