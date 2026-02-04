JO Los Angeles 2028 : l'Afrique s'inquiète des restrictions de visas

Des responsables olympiques africains ont fait part mardi de leurs préoccupations concernant un programme de visas pour l’entrée aux États-Unis aux dirigeants des Jeux de Los Angeles 2028.

Des membres du Comité international olympique (CIO) originaires d’Éthiopie et de Djibouti ont interrogé l’équipe d’organisation de Los Angeles sur la manière dont les supporters et visiteurs pourraient bénéficier d’un "accès égal" aux États-Unis d’ici deux ans et demi.

Los Angeles a été la première des six futures villes hôtes à prendre la parole lors de la conférence du CIO pour faire le point sur ses préparatifs, alors même que son pays traverse actuellement la plus grande instabilité intérieure parmi ces hôtes.

"C’est une grande inquiétude. Pour tout le monde", a ensuite déclaré à l’Associated Press une troisième membre africaine du CIO, Lydia Nsekera du Burundi — l’un des dizaines de pays dont les ressortissants font face à des restrictions d’entrée aux États-Unis — à propos de l’incertitude liée aux visas, "même pour les responsables (des équipes)".

L'ombre de Trump

Le nom du président américain Donald Trump n’a pas été prononcé lors de la réunion olympique, pas plus qu’il n’a été fait référence à son administration, trois jours avant la venue attendue du vice-président JD Vance à Milan pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver.

Une allusion, toutefois, semblait claire alors que Los Angeles cherchait à projeter une image de calme et de réassurance.

"Le monde est compliqué et imprévisible", a déclaré le président de L.A. 2028, Casey Wasserman, dans un discours préparé. "Des conflits au sein des nations et entre elles éclatent et se résolvent. Nous ne sommes pas naïfs face à cette réalité. Nous la prenons au sérieux et nous y ferons face directement."

Lorsque plus de 100 membres du CIO ont été invités à poser des questions, Dagmawit Girmay Berhane, d’Éthiopie, a souligné que des personnes issues de 175 pays se sont déjà inscrites pour acheter des billets pour les Jeux olympiques d’été de 2028.

L’administration Trump a imposé une interdiction de voyager ou des restrictions d’entrée aux ressortissants de dizaines de pays, dont le Zimbabwe, pays d’origine de la présidente du CIO, Kirsty Coventry.

Athlètes exemptés de visa, pas les supporters

Si le gouvernement américain a promis des exemptions pour les athlètes et autres participants aux grands événements sportifs, les supporters et visiteurs voient leurs demandes de visa étroitement examinées.

"Comment allez-vous vous assurer que tous ceux qui achètent ou s’inscrivent pour des billets aient une égalité des chances et un accès égal aux services de visas ?", a demandé Berhane, membre du CIO depuis 13 ans.

Un autre membre du CIO, Gene Sykes, président du comité olympique national américain, a indiqué qu’un bureau du département d’État à Washington, D.C., est spécialement chargé de faciliter les questions de visas pour les Jeux d’été.

Sykes a précisé que la Coupe du monde masculine de football, coorganisée cette année par les États-Unis avec le Canada et le Mexique, servira de test pour les systèmes de traitement des visas.

"Tout ce processus d’accueil de visiteurs étrangers aux États-Unis pour des événements sportifs fait actuellement l’objet d’un essai à plus petite échelle", a-t-il déclaré. "Cela nous donne l’occasion de voir comment l’optimiser."

Depuis Djibouti, Aïcha Garad Ali a demandé si Los Angeles pouvait nommer un "ambassadeur des visas" similaire à celui mis en place pour les Jeux de 2024 : "À Paris, cela nous a vraiment facilité la vie en tant que résidents africains", a-t-il déclaré.

Sykes a promis : "C’est certainement quelque chose que nous pouvons envisager."

Les Jeux olympiques pour unir

Les Jeux olympiques constituent "la force unificatrice par excellence pour le monde", a affirmé Wasserman, exhortant son auditoire à ne pas se concentrer sur "ce qui fait peur".

"Le monde n’a pas besoin d’une raison supplémentaire de se battre les uns contre les autres. Il a besoin d’une raison de se rassembler. Los Angeles est l’une des villes les plus diverses au monde sur le plan mondial. Elle n’est pas seulement un miroir de l’Amérique ; elle est un miroir du monde lui-même."

Accueil réservé à Wasserman

Wasserman a été présenté sur scène avec des applaudissements polis des membres du CIO lors de sa première rencontre avec eux depuis la publication, le week-end précédent, de nouveaux documents gouvernementaux liés à Jeffrey Epstein.

Cet ensemble de documents comprenait des courriels à caractère flirtant datant de 2003 entre Wasserman et l’ancienne compagne d’Epstein, Ghislaine Maxwell. Dans un communiqué publié samedi, Wasserman a exprimé de profonds regrets concernant cette correspondance.