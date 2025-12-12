Le CIO fait un pas vers la réintégration des athlètes russes et biélorusses

Le Comité International Olympique a fait un pas important vers la réintégration de la Russie et de la Biélorussie dans le sport mondial.

Le CIO a conseillé aux instances dirigeantes de laisser les équipes de jeunes et les athlètes de ces pays concourir avec leur identité complète de drapeau et d'hymne nationaux.

Le comité a défendu l’idée selon laquelle ces athlètes ont "un droit fondamental d'accéder au sport dans le monde entier et de concourir sans ingérence politique ni pression de la part d'organisations gouvernementales".

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a dirigé un “sommet olympique” destiné à actualiser la stratégie à l’égard de la Russie.

La Russie et Israël, dont les athlètes ont récemment fait l'objet de discriminations devraient accueillir cette nouvelle positivement.

Il a toutefois été reconnu que la mise en œuvre d'une telle stratégie pourrait prendre du temps.

Pour rappel, les athlètes russes et biélorusses n'ont pas été autorisés à participer au défilé traditionnel de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.