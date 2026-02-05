Bienvenue sur Africanews

JO d'hiver de Milan-Cortina 2026 : Snoop Dogg au relais de la flamme

By Rédaction Africanews

avec AP

Italie

Snoop Dogg participe au relais de la flamme olympique à l'approche de l'ouverture des Jeux de Milan-Cortina.

Avant la cérémonie d'ouverture prévue ce vendredi 6 février, la légende du rap a porté la flamme pendant une partie du relais entre Gallarate et Monza.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur originaire de Los Angeles participe au relais de la flamme olympique.

Il avait déjà porté la flamme olympique avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été 2024 à Paris 2024.

Snoop Dogg a été nommé "coach honorifique" de l'équipe américaine aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

En survêtement blanc - tenue de l’équipe américaine - avec l’inscription « Coach Snoop », le rappeur a esquissé quelques pas de crip-walk, sa célèbre danse.

La flamme olympique a été allumée à Olympie en Grèce fin novembre. Depuis, elle a parcouru plus de 12 000 km à travers toute l’Europe pour arriver en Italie. Au total, elle a été portée par 10 001 relayeurs.

