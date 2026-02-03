Maroc : plus de 50 000 personnes évacuées en raison de fortes pluies

Plus de 50 000 personnes ont été évacuées de leurs foyers depuis vendredi dans le nord du Maroc, en raison de fortes pluies et de risques liés aux inondations, a rapporté le ministère de l’Intérieur mardi.

Ces évacuations ont principalement eu lieu dans la province de Larache, notamment dans la ville de Ksar El Kebir. Située à environ 100 kilomètres au sud de Tanger, Ksar El Kebir a subi d'importantes inondations ces derniers jours.

Les personnes évacuées ont en partie été relogées chez des proches, selon le ministère. Celles nécessitant une prise en charge ont été envoyées dans des abris temporaires mis en place par les autorités.

Le service météorologique national marocain a prévu de fortes pluies, des vents violents et des chutes de neige à plus de 1 500 mètres d'altitude de lundi à mercredi dans plusieurs provinces.

L'armée marocaine a été déployée pour soutenir les efforts de secours sur instruction du roi Mohammed VI, selon les autorités.

En décembre dernier, 37 personnes ont été tuées dans des inondations soudaines à Safi, lors de la catastrophe météorologique la plus meurtrière au Maroc de ces dix dernières années.

Ces dernières semaines, les intempéries et les inondations en Algérie voisine ont fait deux morts, dont un enfant. En Tunisie, au moins cinq personnes sont mortes et d'autres sont toujours portées disparues après que le pays a connu le mois dernier les plus fortes précipitations depuis plus de 70 ans.