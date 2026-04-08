Angola : au moins 40 morts dans des inondations

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Angola ces derniers jours ont fait environ 40 morts et au moins neuf disparus, ont indiqué mardi les autorités dans un bilan actualisé.

La tempête a provoqué samedi des crues soudaines qui ont inondé les rues et endommagé les infrastructures dans la capitale Luanda et dans la ville de Benguela, située au centre du pays, sur la côte atlantique.

Treize décès ont été confirmés dans la province de Luanda, où se trouve la capitale, et cinq autres personnes sont portées disparues, a indiqué l'autorité chargée de la protection civile dans un communiqué.

Vingt-six autres personnes ont perdu la vie dans la province de Benguela et quatre sont portées disparues, a-t-elle ajouté.

Les médias ont rapporté que les autorités avaient indiqué séparément qu'au moins six personnes avaient perdu la vie dans les provinces de Cuanza Sul et de Malanje.

Les pluies torrentielles ont provoqué l'effondrement de plus de 600 maisons à Luanda et à Benguela et inondé plus de 9 500 autres, a déclaré l'autorité de protection civile. Plus de 51 000 personnes ont été touchées.

La situation revenait à la normale, les secouristes pompant l'eau des maisons et des rues inondées et fournissant de la nourriture et de l'eau potable, a-t-elle précisé.

Les fortes pluies ne sont pas inhabituelles en Afrique australe pendant la saison des pluies, mais les scientifiques affirment que le changement climatique d'origine humaine augmente la probabilité, la durée et la gravité de ces phénomènes météorologiques extrêmes.