Maroc : des habitants de Ksar El Kebir évacués par la Gendarmerie royale

Une mère et son fils évacuent une rue inondée après de fortes pluies à Ksar El Kebir, au Maroc, le vendredi 30 janvier 2026. (Photo AP)  
By Rédaction Africanews

avec AFP

Maroc

Au Maroc, la ville de Ksar el-Kebir dans le nord est touchée depuis plusieurs jours par de fortes pluies. Un plan d’urgence a été déclenché et la gendarmerie royale a procédé à l'évacuation de nombreux habitants en difficulté.

Un important dispositif logistique a été déployé, avec notamment des véhicules tout-terrain et des camions pour le transport des sinistrés et la distribution d’aides alimentaires. Un dispositif d’accompagnement social et humanitaire a aussi été déployé.

Depuis la nuit de mardi à mercredi, de violents orages accompagnés de rafales soutenues ont provoqué une nouvelle hausse du niveau du fleuve Oued Loukkos, entraînant l’inondation de plusieurs quartiers, zones périphériques et axes routiers.

Dans la province de Larache, plus de 80 000 personnes ont été évacuées, principalement dans la ville de Ksar El Kébir, où 85 % des habitants ont dû partir, secourus par les autorités ou avec leurs propres moyens.

Les autorités marocaines demeurent en alerte face aux prévisions météorologiques des jours à venir. Les précipitations pourraient atteindre des niveaux records.

