Algérie : les écoles fermées pendant 2 jours à cause de tempêtes

Des écoliers font la queue dans la cour d'une école, le 19 septembre 2023, dans le quartier Ben Omar d'Alger  
Rédaction Africanews

avec AFP

Algérie

L'Algérie a annoncé mardi la fermeture des écoles dans la grande majorité de ses provinces pendant les deux prochains jours, alors que le pays se prépare à affronter une violente tempête.

Des vents pouvant atteindre 120 km/h étaient attendus mercredi dans la plupart des régions du pays nord-africain, y compris dans la capitale Alger.

Le ministère de l'Éducation a déclaré dans un communiqué que les cours étaient suspendus dans 52 des 69 provinces algériennes à la suite de l'alerte "urgente" de tempête.

La défense civile algérienne a exhorté la population à faire preuve d'une extrême prudence, demandant aux habitants de se munir d'un "éclairage ne dépendant pas de l'électricité", de rester à l'écart des fenêtres et des poteaux électriques, et d'éviter de se déplacer sauf en cas de nécessité.

La semaine dernière, les intempéries en Algérie ont fait deux morts, dont un enfant, a indiqué la protection civile.

À Relizane, ainsi qu'à Alger et à Tipaza, des quartiers entiers ont été inondés la semaine dernière, et plusieurs routes ont été coupées en raison des fortes pluies et des inondations.

De fortes pluies ont également frappé la Tunisie voisine, où plusieurs personnes auraient trouvé la mort dans des inondations et en mer.

