Cap-Vert : trois personnes évacuées du navire MV Hondius pour suspicion d’hantavirus

Trois patients présentant des infections présumées au hantavirus ont été évacués mercredi 6 mai 2026 du navire de croisière MV Hondius, au mouillage au large du Cap-Vert. Le navire battant pavillon néerlandais, qui transporte 149 personnes (88 passagers et 61 membres d’équipage), s’est vu interdire d’accoster à Praia par mesure de précaution et reste au large dans l’attente de son transfert vers les îles Canaries espagnoles. L’Organisation mondiale de la santé indique que huit cas ont été recensés, dont trois confirmés et trois décès. Les évacués, parmi lesquels un Britannique, un Néerlandais et un Allemand, ont été transférés vers des hôpitaux spécialisés, ce qui ravive les inquiétudes quant à la gestion des maladies infectieuses en mer. Le navire avait quitté l’Argentine le 1er avril 2026 et avait navigué par l’Antarctique et l’Atlantique Sud avant que la flambée épidémique ne soit signalée le 2 mai. Un ancien passager est pris en charge à Zurich, tandis que d’autres ont été hospitalisés en Afrique du Sud. Les passagers encore à bord s’isolent dans leurs cabines, tandis que le traçage des contacts se poursuit dans plusieurs pays, les autorités affirmant que le risque global pour la santé publique reste faible. Si la plupart des hantavirus se contractent par contact avec les excréments ou l’urine de rongeurs infectés et ne se transmettent pas d’être humain à être humain, l’orthohantavirus des Andes (ANDV) fait figure d’exception notable. Cette souche spécifique, identifiée dans les cas actuellement liés à l’Amérique du Sud, peut se transmettre de personne à personne par contact physique étroit ou via des gouttelettes respiratoires, ce qui en fait un risque nettement plus élevé pour la santé publique dans des environnements confinés comme les navires de croisière.