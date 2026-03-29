Kenya : les inondations font 108 morts et déplacent des milliers de familles

Depuis le 6 mars, le Kenya est frappé par des pluies diluviennes qui ont déjà causé la mort de 108 personnes et contraint plus de 2 700 familles à quitter leur domicile. Les autorités restent en alerte face à un risque d’inondation qui demeure élevé malgré un léger recul des précipitations.

Les pluies torrentielles et les crues soudaines ont provoqué des destructions considérables dans plusieurs régions du pays. Des dizaines de véhicules ont été emportés par les eaux, des routes et des ponts ont été submergés, et le trafic aérien a été perturbé, notamment autour de la capitale administrative. Les infrastructures électriques ont également souffert, compliquant l’approvisionnement en énergie et ralentissant les opérations de secours.

Les populations les plus touchées ont dû être évacuées vers des zones plus sûres. Plus de 2 700 familles sont désormais déplacées, vivant dans des centres d’accueil temporaires, tandis que les secours tentent de localiser d’éventuelles personnes portées disparues et de leur fournir de la nourriture, de l’eau potable et des abris.

Bien que les précipitations aient légèrement diminué dans certaines zones, le danger persiste. Les sols saturés et les systèmes de drainage débordés laissent craindre de nouvelles crues, et les autorités appellent la population à la prudence. Les habitants des zones basses et des abords de cours d’eau sont particulièrement exposés.

Cette crise s’inscrit dans le cadre de la saison des pluies annuelle, mais les experts estiment que l’intensité des précipitations dépasse largement ce que le pays connaît habituellement. L’ampleur des destructions et le nombre élevé de victimes font de cette catastrophe l’une des plus graves de ces dernières années au Kenya.

Les autorités mettent désormais l’accent sur la prévention des risques sanitaires liés à l’eau stagnante, susceptibles de provoquer des épidémies. Les efforts se concentrent également sur la reconstruction des infrastructures endommagées et sur le soutien aux populations sinistrées pour assurer leur retour progressif à la normale.

Le gouvernement kenyan a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour accompagner les victimes et renforcer la résilience des communautés face à ce type de catastrophes naturelles.